Covid: 4 contagi in Trentino, rianimazioni sempre vuote

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - Nessun decesso da covid in Trentino, 4 nuovi contagi e vaccinazioni ormai a quota 445.000.

Questi i dati in sintesi contenuti nel bollettino odierno dell'Azienda sanitaria provinciale.

I quattro positivi sono emersi da 479 tamponi molecolari analizzati ieri dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, mentre da 837 test rapidi non è emerso alcun caso nuovo.

Restano 5 i pazienti covid ricoverati in ospedale dove le rianimazioni rimangono vuote. I nuovi guariti sono 6.

Sul fronte delle vaccinazioni, questa mattina si è arrivati a quota 444.652 somministrazioni, di cui 172.186 seconde dosi.

Nelle fasce over 80, 70-79 anni e 60-69 anni le dosi somministrate sono rispettivamente 65.789, 84.400 e 92.931.

