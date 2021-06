Covid: 11 neue Fälle in Südtirol

(ANSA) - BOZEN, 29 GIU - Der Sanitätsbetrieb hat in den letzten 24 Stunden elf neue Covid-Fälle verzeichnet: 5 mittels 700 PCR-Abstriche und 6 mittels 2.377 Antigentests. In den normalen Krankenhausabteilungen befinden sich derzeit 6 und auf der Intensivstation 3 Covid-Patienten. 334 Südtiroler sind in Quarantäne. (ANSA).