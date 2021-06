9 ore in strada e notti all'addiaccio, l'incubo di 2 donne

(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - Con l'arresto di due giovani rumeni a Bolzano è finito l'incubo per due donne, costrette a prostituirsi 8-9 ore al giorno, anche sotto la pioggia battente, e vivere all'addiaccio in una piccola tenda da campeggio sui pendii del Virgolo, senza servizi igienici. I due rumeni di 20 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri alla fine di una complessa attività investigativa, iniziata lo scorso aprile ed effettuata anche con pedinamenti e visori notturni. Le due giovani donne ora si trovano in alloggi protetti e vengono seguite dal progetto di reinserimento sociale Alba. (ANSA).