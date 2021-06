Sanità Trentino, numero unico per continuità assistenziale

(ANSA) - TRENTO, 28 GIU - A partire da domani sera, alle ore 20, i cittadini trentini che necessitano di cure mediche non urgenti potranno chiamare il servizio di continuità assistenziale utilizzando un solo numero telefonico (116117) per tutta la provincia. In Italia - informa una nota dell'Azienda sanitaria - il nuovo numero europeo è operativo solamente in Trentino, Lombardia e in provincia di Alessandria.

"Il numero telefonico - ha spiegato Andrea Ventura, medico responsabile della Centrale operativa integrata - permette l'accesso alle cure mediche non urgenti e ad altri servizi della sanità trentina, come il servizio di continuità assistenziale, la guardia medica turistica, le farmacie di turno ed altre informazioni sui servizi sanitari. Inoltre la centrale gestirà i trasporti sanitari non urgenti".

Le chiamate sono gratuite e il numero sarà attivo 24 ore tutta la settimana. Nella zona del Primiero, che afferisce come distretto telefonico alla Regione Veneto, è stato attivato un numero verde (800 016017) in attesa dell'attivazione del numero unico europeo in Veneto. (ANSA).