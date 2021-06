Itea Spa, bilancio positivo e nuova 'governance'

(ANSA) - TRENTO, 28 GIU - La Provincia autonoma di Trento, in qualità di socio unico, ha approvato il bilancio 2020 di Itea Spa (Istituto trentino per l'edilizia abitativa), che chiude con un utile di 188.924 euro, e formalizzato la nuova "governance" della società, con la nomina a presidente di Francesca Gerosa.

"Gerosa è stata scelta dalla Giunta provinciale per le sue capacità e competenze. Il fatto che sia una donna - ha aggiunto - è un riconoscimento del grande contributo femminile fino alle più alte posizioni pubbliche in Trentino", ha spiegato l'assessore provinciale con delega alle politiche sociali, Stefania Segnana.

La società ha stilato un programma di riqualificazione energetica pari a 52 milioni di euro per 169 interventi complessivi, relativi a 3.009 alloggi. A questi si aggiunge un partenariato pubblico-privato per la riqualificazione energetica di alcuni edifici di Povo e Melta di Gardolo, per un totale di 180 alloggi (con investimenti di quattro milioni di euro di cui 1,2 a carico di Itea).

Nel corso dell'assemblea sono state inoltre formalizzate le nomine di Bruna Dalpalù, Gabriella Maffioletti, Michele Condini e Michele Ravagni quali nuovi membri del consiglio di amministrazione. È stata inoltre rinnovata la composizione dell'organismo di vigilanza, composto dal presidente Mario De Zordo e da Valentina Carollo e Giorgio Cipriani. (ANSA).