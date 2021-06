Il Trentino in testa per qualità della vita degli anziani

(ANSA) - TRENTO, 28 GIU - Il Trentino e l'Alto Adige conquistano il 1/o e il 3/o posto della classifica delle città dove gli anziani vivono meglio, secondo la classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore.

La provincia di Trento si piazza anche nella top 10 della classifica delle province con maggior attrattività per i bambini e per i giovani (con un nono posto in entrambe). Il primo posto per il benessere dei bambini è conquistato dalla provincia di Cagliari.

Le province di Ravenna e Trento, secondo l'indagine, sembrano unire diverse generazioni: entrambe, oltre ad essere rispettivamente in cima alle categorie giovani e anziani, si piazzano reciprocamente nelle top ten anche delle altre due categorie. E negli ultimi cinque anni, in queste due province, la popolazione giovane, tra i 18 e i 35 anni, risulta in crescita, seppur lieve. (ANSA).