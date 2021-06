Covid: nessun decesso e due nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - L'Alto Adige - come già avvenuto ieri - non registra decessi e due nuovi casi covid. Come spesso di lunedì il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è basso: 239 pcr e 482 test antigenici. Si conferma stabile anche il numero dei ricoveri ospedalieri che restano fermi a dieci con un trasferimento dalla terapia intensiva ai normali reparti. I ricoveri in terapia intensiva ora sono tre. Continua a scendere (ora 342) il numero degli altoatesini in quarantena. (ANSA).