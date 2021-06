Covid: in Alto Adige oltre 33.000 test in 800 imprese

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - Il 30 giugno si conclude l'iniziativa organizzata dalle associazioni economiche di categoria locali "Test per le aziende altoatesine". "Un sentito ringraziamento va all'Assessore alla Sanità Thomas Widmann, all'Azienda sanitaria di Bolzano, alla Croce Rossa e alla Croce Bianca, che con il loro sostegno hanno contribuito al successo dell'iniziativa", afferma la Camera di commercio.

L'iniziativa comune ha preso il via il 22 febbraio 2021 come misura d'emergenza temporanea e, in origine, avrebbe dovuto proseguire per tre settimane. Inizialmente era previsto solo un luogo dove effettuare i test alla Fiera di Bolzano, ma grazie a una crescente domanda si sono poi aggiunte altre postazioni in tutta la provincia.

"Nella primavera di quest'anno le aziende altoatesine si sono dimostrate responsabili in una fase molto delicata. I test a tappeto hanno contribuito a rendere l'Alto Adige un luogo sicuro per l'attività economica. Facendo test a intervalli regolari le imprese tutelano i propri collaboratori e collaboratrici e riducono allo stesso tempo il rischio economico", spiega Michl Ebner, presidente della Camera di commercio di Bolzano.

I dati dimostrano che le aziende altoatesine hanno sfruttato al meglio l'offerta dei test dell'antigene: oltre 800 imprese hanno accolto l'invito, ricevuto dalla rispettiva associazione di categoria, di partecipare ai test rapidi. Sono stati effettuati più di 33.000 test. (ANSA).