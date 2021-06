Covid: un decesso e 3 nuovi casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - C'è un nuovo decesso da Covid-19 in Trentino. Si ferma invece ad unico caso il numero dei nuovi contagi, individuato attraverso i test molecolari (158 quelli analizzati ieri dall'Ospedale Santa Chiara) mentre 859 test rapidi non hanno intercettato nuove infezioni. I reparti di rianimazione sono al momento privi di pazienti Covid che nel complesso sono rimasti solo 7, accolti in altri settori dell'ospedale. Si registrano inoltre 15 nuovi guariti. Stamane risultavano somministrati 435.203 vaccini (di cui 166.553 seconde dosi).

In Provincia di Bolzano si registrano nessun decesso e due nuovi casi Covid. Il numero dei tamponi analizzati è però basso (247 pcr e 1.076 antigenici). In terapia intensiva si trovano quattro pazienti e sei nei normali reparti ospedalieri. Sono 370 gli altoatesini in quarantena. (ANSA).