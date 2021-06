Cinema: torna in Veneto il Banff Film Festival

(ANSA) - PADOVA, 27 GIU - Ritorna il Banff Mountain Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale di medio e cortometraggi dedicata al mondo dell'alpinismo, dell'outdoor e della natura selvaggia. La 9/A edizione si svolgerà in Veneto, tra Bassano, Padova, Vicenza, Belluno, Verona e Treviso, dal 28 al 30 giugno. Saranno proiettate 11 tra le più emozionanti 'pellicole' sul mondo della montagna.

Si inizia lunedì 28 giugno con le proiezioni in programma a Padova e Bassano (rispettivamente Cinema MPX-Pio X e Metropolis Cinemas, entrambe con inizio alle 21.00) per poi spostarsi il 29 giugno a Vicenza e Belluno (Arena dei Chiostri di Santa Corona e Cinema Italia) per concludere il "our regionale a Verona e Treviso mercoledì 30 giugno (Cinema Kappa2 e The Space Cinema Silea).

Molti, come in ogni edizione del 'Banff', gli ospiti presenti in sala, che regaleranno al pubblico alcune delle loro più emozionanti testimonianze di viaggi e scalate. A Bassano, in particolare, sarà ospite Tamara Lunger, tra le più forti alpiniste del panorama internazionale, con numerosi 8.000 (Lhotse, K2, Naga Parbat) nel proprio palmares. Nel 2020 ha fatto parte della spedizione che ha affrontato il Nanga Parbat (8126 m) in prima invernale con Simone Moro, rinunciando a circa 70 metri dalla vetta, per non rischiare la propria vita e quella dei compagni di cordata. (ANSA).