Allerta caldo e maltempo in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - L'Agenzia per la Protezione civile della Provincia di Bolzano mette in guardia dalle ondate di calore e dalle forti piogge e consiglia di osservare alcune importanti regole di comportamento.

I meteorologi dell'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell'Agenzia per la Protezione civile prevedono l'inizio di un'ondata di caldo a partire da domani. Nelle zone a bassa quota si raggiungeranno massime di circa 35 gradi, affermano gli esperti del meteo. La temperatura dunque sarà ancora più caldo di quanto non lo sia stato finora. A causa delle temperature elevate sono previsti temporali durante le ore pomeridiane che localmente potranno essere intensi. Anche se da metà settimana le temperature non saranno più così elevate, la Protezione civile ritiene opportuno ricordare alcune regole di comportamento.

Gli effetti negativi del calore sull'essere umano si verificano soprattutto durante prolungati periodi sotto il sole.

I più a rischio sono gli anziani, le persone affetta da disabilità, così come i malati, i bambini e i neonati. L'Agenzia per la protezione civile sottolinea che gli effetti negativi sulla salute posso essere evitati o ridotti osservando delle semplici regole precauzionali. Se ci si trova in casa quando scoppia un temporale, tutte le porte, le finestre e i lucernari devono essere chiusi immediatamente. Le forti piogge possono anche allagare le cantine ed i garage, i dispositivi elettrici in queste stanze dovrebbero quindi essere scollegati e gli oggetti a rischio dovrebbero essere collocati ai livelli più elevati. (ANSA).