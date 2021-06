Covid: nessun decesso in Alto Adige, 9 i positivi ai test

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - Nessun decesso in Alto Adige per il Covid. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 639 tamponi molecolari e registrato 7 nuovi casi positivi. Inoltre sono 2 le positività emerse dai 2.398 test antigenici eseguiti ieri.

I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 6, mentre sono 4 quelli ricoverati in terapia intensiva. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes, infine, ci sono 25 persone. (ANSA).