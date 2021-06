Trent'anni di violenze fisiche e psicologiche alla moglie

(ANSA) - TRENTO, 25 GIU - Dal 1991, quando, appena quindicenne, aveva sposato il marito in Kosovo, secondo il volere delle rispettive famiglie, per una donna oggi 45enne che vive in Trentino è iniziato un incubo fatto di violenze fisiche e verbali, durato 30 anni e protrattosi fino a poche settimane fa, quando la donna si è rivolta agli investigatori della Squadra mobile di Trento. La donna ha raccontato che il 31 maggio, durante una lite, il marito l'aveva colpita più volte. E a quel punto è riuscita a trovare la forza di descrivere l'escalation di soprusi, violenza e minacce da cui è stata travolta e che ha portato la procura a richiedere al gip un divieto di avvicinamento del marito di 49 anni, eseguito ieri dalla Squadra mobile. L'uomo dovrà rimanere ad una distanza minima di 500 metri dalla donna e dai luoghi abitualmente frequentati da quest'ultima, siano essi l'abitazione oppure il posto di lavoro.

All'indomani del matrimonio - ha raccontato la vittima agli agenti della Squadra mobile specializzati in "codice rosso" - è cominciata una spirale di violenza inaudita, fatta di continui litigi, insulti, epiteti tesi a denigrarla fisicamente e psicologicamente. Le violenze sono continuate anche quando i due si sono trasferiti in Italia, nel 2013. Pochi mesi dopo - ha raccontato la donna - il marito l'aveva picchiata così forte che lei non riusciva più a muoversi, faticando a salire le scale per rientrare nel suo appartamento. La donna non ha mai voluto denunciare il marito per paura di ritorsioni, ma ha deciso di farlo - ha raccontato ancora alla Squadra mobile - perché le minacce dell'uomo sono diventate sempre più frequenti e si sono indirizzate anche contro i due figli. (ANSA).