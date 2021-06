Prenotazioni online per gli esami del sangue in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige comunica che gli interessati a fissare un appuntamento per un prelievo di sangue possono ora farlo su www.sabes.it/prenotazione. Sul sito, comunica una nota, è infatti possibile prenotare l'appuntamento sia negli ospedali che in vari distretti. In questo modo si evita l'attesa al telefono, si prenota l'appuntamento rapidamente facilitando l'organizzazione ed il rispetto delle regole di prevenzione contro il Covid. Rimane comunque la possibilità di prenotare l'appuntamento per il prelievo del sangue chiamando i numeri di telefono disponibili sulla homepage dell'Azienda sanitaria: www.asdaa.it. (ANSA).