Piedicastello, 2,5 mln per riqualificazione energetica

(ANSA) - TRENTO, 25 GIU - Un finanziamento europeo di 2,5 milioni di euro servirà alla riqualificazione energetica per rendere la Destra Adige e Piedicastello, a Trento, un quartiere che produce più energia di quella necessaria al suo funzionamento, "generando nuova qualità urbana e prosperità agli abitanti del quartiere e alle generazioni future".

Gli interventi di riqualificazione previsti nello storico quartiere di Trento e i dettagli del progetto Arv, distintosi tra altri 115 concorrenti nel suo promuovere il concetto di Comunità circolari climatiche e positive (Cpcc), sono stati presentati nell'incontro tenutosi alle Gallerie di Piedicastello, alla presenza dell'assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, dell'assessora comunale con delega in materia di politiche giovanili, formazione, istruzione, cultura, biblioteche e turismo, Elisabetta Bozzarelli, e del coordinatore del progetto di Eurac Research, Daniele Vettorato. Presenti i rappresentanti degli altri enti partecipanti al progetto: Itea Spa, Habitech, Università di Trento, Dolomiti Energia e Patrimonio del Trentino Spa.

Il progetto prevede prefabbricazione in legno ed economia circolare, il superbonus di quartiere, geostrutture energetiche nelle gallerie di Piedicastello, riqualificazione del parcheggio ex-Zuffo. (ANSA).