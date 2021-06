Incidente stradale a Cardano, quattro feriti

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - Alle 11.20 circa si è verificata una grave collisione tra 3 auto. Le circostanze che hanno causato l'impatto, che si è verificato a Cardano, in Alto Adige, lungo la statale del Brennero, non sono ancora del tutto chiare. Diversamente da quanto comunicato in precedenza - precisa una nota dei vigili del fuoco di Bolzano - tre dei passeggeri hanno subito gravi ferite e hanno dovuto essere stabilizzati sul posto dalle squadre di soccorso della Croce Rossa e Bianca. Un'altra persona è rimasta lievemente ferita.

A causa delle estese cure mediche sul posto, delle indagini sull'incidente e dei lavori di pulizia la statale del Brennero ha dovuto essere chiusa completamente al traffico per un lungo periodo di tempo. Oltre al Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano, erano presenti sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Cardano, il medico d'urgenza dell'elicottero di soccorso Pelikan 1, il servizio stradale provinciale, la Croce Bianca e la Croce Rossa, nonché i Carabinieri e la polizia locale del comune di Cornedo all'Isarco. (ANSA).