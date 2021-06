Covid: 6 nuovi contagi su 1.345 tamponi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 25 GIU - Per l'ottavo giorno consecutivo non si registrano vittime in Trentino a causa del Covid-19. I nuovi positivi sono soltanto 6 a fronte di 1.345 tamponi effettuati.

Uno di questi è emerso dai 396 test molecolari, altri 5 sono stati individuati attraverso 949 test rapidi antigenici. Lo comunica l'Azienda sanitaria provinciale.

Fra i nuovi contagiati nessuno ha un'età superiore ai 60 anni, mentre un caso riguarda la fascia compresa tra i 14 ed i 19 anni.

Resta invariata la situazione negli ospedali, dato che ieri vi sono state una dimissione e un nuovo ricovero. I pazienti ricoverati sono, dunque, 11, di cui 3 in rianimazione.

Riguardo alle vaccinazioni, stamane risultavano somministrati 428.205 vaccini, di cui 163.535 seconde dosi. 65.700 dosi hanno interessato cittadini over 80, mentre 83.369 sono andate a persone fra i 70 ed i 79 anni. Le dosi somministrate a persone comprese nella fascia di età fra i 60 ed i 69, che negli ultimi giorni fanno registrare un elevato trend di crescita, sono pari a 91.660, +539 rispetto a ieri. (ANSA).