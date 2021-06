Covid: 8 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 GIU - Otto nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, mentre, come avviene ormai da due settimane, non si segnalano decessi provocati dall'infezione.

Quattro nuovi contagi sono stati rilevati sulla base di 557 tamponi pcr (164 dei quali nuovi test) e quattro sulla base di 2.059 test antigenici.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 413, mentre i guariti totali sono 73.469 (22 in più rispetto ad ieri). (ANSA).