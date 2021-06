Trento, bus tornano in fascia serale dal 12 luglio

(ANSA) - TRENTO, 23 GIU - A partire dal 12 luglio sarà ripristinato a Trento il servizio di trasporto urbano anche nella fascia serale. Il ripristino - sottolinea la Provincia - è possibile a seguito degli approfondimenti in sede di conferenza delle Regioni sui coefficienti di carico per i territori in 'zona bianca'.

"Nella situazione attuale - dice una nota - ci sono i presupposti per superare il modello di esercizio degli ultimi mesi, che a fronte di una capacità di carico limitata al 50% necessitava della disponibilità nelle ore diurne di tutto il contingente di mezzi e personale, in modo da sopperire alle criticità del servizio urbano. Dal 14 giugno, infatti, è stato modificato il coefficiente di riempimento dei mezzi, che ora è dell'80%". "Il miglioramento della situazione pandemica e il ripristino delle corse serali/notturne urbane consentono di rivisitare, ritornando sostanzialmente all'ordinarietà, anche il servizio Elastibus, istituito per l'emergenza sanitaria e connesso alla riduzione dei trasporti". (ANSA).