La val di Sole dona le vacanze agli operatori della cultura

(ANSA) - TRENTO, 23 GIU - Dopo gli operatori della sanità, saranno i lavoratori del mondo della cultura e dello spettacolo a beneficiare del progetto "Siete l'Italia Migliore" varato dall'Apt della val di Sole, in Trentino. Lo scorso anno, infatti, l'ente di promozione turistica solandro aveva spalancato le porte delle strutture ricettive della valle per regalare qualche giorno di relax a chi aveva combattuto il Covid in prima linea. Un successo clamoroso - come sottolinea Fabio Sacco, direttore dell'Apt Val di Sole - visto che in 1.600 aveva soggiornato in circa 100 hotel della val di Sole, per un totale di 5.000 giorni-vacanza.

Quest'estate si replica, con il cuore rivolto agli operatori della cultura, fra i più danneggiati dalla pandemia a causa della lunga chiusura delle strutture . Per farlo, la val di Sole opererà in collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo e Cultural Welfare Center. Agli operatori della cultura e dello spettacolo la Val di Sole donerà una vacanza di 3 notti in una delle strutture ricettive aderenti, fino ad esaurimento disponibilità. Durante il soggiorno potranno usufruire anche delle "Wow Experience", con lo sconto del 50%.

Chi vorrà aderire a "Siete la nostra Italia Migliore", troverà un modulo da compilare sul sito visitvaldisole.it dove si potrà verificare che la propria attività professionale rientri tra le categorie individuate nel progetto. (ANSA).