Guardia di finanza, scoperti 47 evasori totali in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 GIU - Le "Fiamme Gialle" del Comando Provinciale di Bolzano, nel corso del 2020, in ambito fiscale, hanno scoperto 47 evasori totali, ossia soggetti completamente sconosciuti al fisco. Il valore dei beni sequestrati per i reati in materia di imposte dirette e I.V.A. è stato di oltre un milione di euro, mentre le proposte di sequestro, tuttora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, ammontano a circa 10 milioni di euro. I dati sono stati resi noti nell'ambito della cerimonia per il festeggiamento del 247esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di finanza, celebrato questa mattina a Bolzano alla presenza del comandante provinciale, generale di brigata Gabriele Procucci e di numerose autorità civili e militari.

Presenti fra gli altri il Commissario del Governo Vito Cusumano, il Governatore Arno Kompatscher, il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi e il Procuratore generale Giancarlo Bramante.

Nella specifica attività di contrasto al lavoro nero, i finanzieri dell'Alto Adige hanno verbalizzato 72 datori di lavoro e individuato 1.452 lavoratori irregolari, tra cui 112 completamente in "nero". Nel settore delle accise sono stati sequestrati quasi 573 tonnellate di prodotti energetici (carburanti per autotrazione) "camuffati" da oli lubrificanti ed introdotti, prevalentemente, attraverso il valico del Brennero.

In materia di circolazione transfrontaliera di valuta è stata intercettata e sequestrata valuta per oltre 100 mila euro, che i possessori tentavano di trasferire, fraudolentemente, nel territorio nazionale. Per quanto riguarda la lotta al traffico di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati, complessivamente, oltre 107 kg di droga e denunciati 64 soggetti, di cui 7 tratti in arresto. (ANSA).