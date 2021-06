Covid: vacanze gratis per operatori cultura in Val di Sole

(ANSA) - PEIO, 23 GIU - La Val di Sole, in Trentino, ha deciso di offrire un soggiorno gratuito agli operatori della cultura: attori, musicisti, artisti visivi, tecnici dello spettacolo, personale dei musei, guide turistiche e molte altre categorie professionali del mondo della cultura. Un modo per dimostrare sostegno e aiutarli nella ripartenza.

E' la seconda fase del progetto "Siete la nostra Italia Migliore" organizzata dall'ApT Val di Sole, in collaborazione con gli operatori turistici della valle trentina e le tre società impianti. L'anno scorso, la prima edizione era stata dedicata alle tante categorie della sanità, in prima linea nei momenti più drammatici della pandemia. Visto il grande numero di adesioni, quest'anno si replica.

Agli operatori della cultura la Val di Sole donerà una vacanza di 3 notti in una delle strutture ricettive aderenti, fino ad esaurimento disponibilità. La Val di Sole opererà in collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo e CCW - Cultural Welfare Center, enti che operano a beneficio di chi crea, pratica, partecipa, produce, promuove e sostiene le arti, come risorsa di benessere per tutta la collettività. Durante il soggiorno, oltre a ricaricarsi, gli operatori della cultura potranno usufruire anche delle "WOW Experience", con lo sconto del 50%.

Chi vorrà aderire a "Siete la nostra Italia Migliore", troverà un modulo da compilare nel sito dedicato https://www.visitvaldisole.it/it/siete-la-nostra-italia-migliore per verificare che la propria attività rientri tra le categorie individuate nel progetto. In seguito, contattando le strutture aderenti, potrà concordare il periodo di fruizione del soggiorno, inviando i propri dati personali e i documenti necessari a dimostrare l'effettiva appartenenza alle professioni previste. (ANSA).