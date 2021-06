Covid: sesto giorno senza decessi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 23 GIU - Sesto giorno consecutivo senza decessi per covid in Trentino. Lo evidenzia il rapporto odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che segnala 8 nuovi casi di positività: 4 emersi da 493 test molecolari e altrettanti dai 967 test rapidi antigenici.

Fra questi 2 riguardano bambini nella fascia d'età fra 0 e 2 anni e altri 2 in quella fra i 14 ed i 19 anni. Un altro caso interessa la fascia 60-69 ed uno riguarda gli ultra ottantenni.

Con la dimissione di un paziente, avvenuta ieri, scendono a 10 le persone ricoverate negli ospedali, di cui 3 in rianimazione.

Sul fronte delle vaccinazioni stamane risultavano somministrate 415.579 dosi, di cui 159.101 seconde dosi, 65.619 per gli ultra ottantenni, 82.581 nella fascia 70-79 anni e 90.598 in quella 60-69 anni, dove si registrata un incremento significativo, rispetto a ieri, di 685 persone. (ANSA).