Covid: da dodici giorni nessun decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 22 GIU - Da dodici giorni non viene segnalato alcun decesso per il Covid-19 in Alto Adige. Il conto totale delle vittime, dal 10 giugno scorso, è così fermo a 1.180. Solo 4 i nuovi casi di positività al virus accertati, nelle ultime 24 ore, dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale sulla base di 607 tamponi pcr (189 dei quali nuovi test). I 2.245 test antigenici eseguiti ieri non hanno dato, invece, alcun riscontro positivo 2.445.

I pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva sono 3; altri 7 vengono assistiti nei normali reparti ospedalieri.

Inoltre, 22 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 457, mentre i guariti totali sono 73.424 (40 in più rispetto ad ieri). (ANSA).