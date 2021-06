Covid: 7 nuove infezioni e nessun decesso

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 616 tamponi PCR e registrato 5 nuovi casi positivi. Inoltre dei 3.417 test antigenici due sono risultati positivi. Non c'è stato nessun nuovo decesso. Il numero complessivo di decessi da inizio pandemia rimane pertanto di 1.180 persone.

Attualmente sono otto i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri dell'Alto Adige e tre nei reparti di terapia intensiva. 18 persone si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. 537 persone sono in quarantena, si legge in una nota dell'Azienda sanitaria. (ANSA).