Temporali e frane, chiusa la statale del Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - Una frana si è abbattuta sulla statale del Brennero (SS12) nei pressi di Campodazzo. La statale è chiusa fra Bolzano Nord e Chiusa. Si sono formati 4 km di coda in direzione nord. Lo comunica la Centrale di viabilità della Provincia.

Diversi violenti temporali si sono verificati nelle prime ore della mattinata. I vigili del fuoco sono in azione in diverse località. (ANSA).