Olimpiadi 2026, Kompatscher e Fugatti incontrano Mattarella

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - I governatori di Trento e Bolzano Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, assieme alla delegazione della Fondazione Milano-Cortina 2026 guidata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, sono stati ricevuti nel tardo pomeriggio di ieri al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Obiettivo dell'incontro, presentare al Capo dello Stato la struttura organizzativa e lo stato di avanzamento dell'organizzazione di uno dei più grandi eventi sportivi della storia italiana.

"Abbiamo ribadito al Presidente Mattarella - ha sottolineato Kompatscher al termine dell'incontro - che le Olimpiadi invernali 2026 saranno Giochi sostenibili, che già nei prossimi anni potranno contribuire alla ripresa del sistema-paese duramente colpito dalla crisi pandemica".

A margine della visita al Quirinale, il presidente Kompatscher ha poi incontrato il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, e il Viceministro Alessandro Morelli. Si è trattato sempre di un colloquio legato alle Olimpiadi, ma da un punto di vista più tecnico, ovvero quello delle opere infrastrutturali. Tutte le opere legate ai Giochi olimpici dovrebbero essere coordinate e gestite, anche come stazioni appaltanti, dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, di cui fa parte la Provincia di Bolzano. "Per tutelare al meglio le prerogative della nostra autonomia - ha però ricordato il presidente altoatesino - abbiamo avanzato al Ministro Giovannini la proposta di mantenere in capo alla Provincia di Bolzano e a quella di Trento la facoltà di svolgere il ruolo di soggetto attuatore di tutte le opere infrastrutturali e sportive previste sui nostri territori, senza ricorrere a Infrastrutture SpA". (ANSA).