In Trentino installate campane dei rifiuti 'anti-orso'

(ANSA) - TRENTO, 18 GIU - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un'ordinanza per la collocazione urgente di campane metalliche "anti-orso" nell'ambito della raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano nei comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Andalo e Molveno.

Con il provvedimento - informa la Provincia - si dispone che l'Azienda speciale per l'igiene ambientale (Asia) provveda nel più breve tempo possibile alla sostituzione di tutti i cassonetti per l'organico da 120 litri con le grandi campane metalliche da oltre 3.000 litri di capienza, coinvolgendo le amministrazioni locali e il Servizio faunistico provinciale.

L'ordinanza tiene in considerazione il fatto che tra maggio e giugno 2021 si sono registrati diversi episodi di frequentazione dei centri abitati da parte di orsi attratti dalla disponibilità di rifiuti (da attribuirsi in particolare, ma non in via esclusiva, all'esemplare M62). Secondo la Provincia, inoltre, è probabile che nel territorio in questione si verifichino ulteriori incursioni di plantigradi ai cassonetti dei rifiuti, in ragione dell'atteso arrivo dei turisti. (ANSA).