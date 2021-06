Covid: da lunedì basta mascherine all'aperto

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - Grazie al netto miglioramento dei dati relativi sia ai ricoveri ospedalieri che ai contagi, e in virtù dell'inserimento dell'Alto Adige fra le cosiddette "zone bianche", il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha firmato oggi l'ordinanza numero 25/2021 in tema di contenimento dei contagi da Covid-19 che prevede un alleggerimento delle misure restrittive. "Si tratta di un ulteriore passo verso un ritorno alla normalità - commenta Kompatscher - ma questo non deve farci abbassare la guardia".

Per quanto riguarda l'ordinanza, che entrerà in vigore alla mezzanotte tra domenica 20 e lunedì 21 giugno e sarà valida sino al 31 luglio, la novità più importante riguarda l'abolizione del divieto di spostamento. Ciò significa che le persone saranno libere di muoversi al di fuori del proprio domicilio anche in orario notturno. Altro passaggio importante quello relativo agli strumenti di protezione naso-bocca. Sarà infatti ancora obbligatorio avere con sé la mascherina (sarà sufficiente la chirurgica), ma l'obbligo di indossarla scatterà solamente nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione e all'aperto quando non fosse possibile mantenere la distanza interpersonale oppure in caso di assembramenti di persone. Torna, inoltre, la possibilità di organizzare eventi all'aperto con somministrazione di cibi e bevande, comprese sagre e feste di paese. I partecipanti, però, dovranno essere in possesso del Corona-Pass. (ANSA).