Covid: 8 nuovi positivi in Trentino, calano i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 18 GIU - Nessun decesso per covid nelle ultime 24 ore in Trentino, secondo il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto di 8 nuovi casi positivi: 2 su 479 tamponi molecolari e 6 su 1.122 test rapidi. In calo il numero dei ricoverati: oggi negli ospedali ci sono 10 pazienti, di cui 2 in rianimazione. I nuovi guariti sono 20.

Riguardo alle vaccinazioni, questa mattina le somministrazioni sono arrivate a quota 390.865, comprese 144.865 seconde dosi. Nel numero totale rientrano anche le 65.391 dosi per gli ultra ottantenni, le 80.833 in fascia 70-79 anni ed altre 87.316 dosi per chi ha un'età compresa fra i 60 ed i 69 anni.

Secondo il monitoraggio nazionale, in Trentino l'incidenza è pari a 13, quattro in meno rispetto alla media nazionale, "un dato che testimonia del costante calo dei contagi", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha lanciato un ennesimo appello alle prenotazioni delle vaccinazioni, soprattutto per chi è in età avanzata. (ANSA).