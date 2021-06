Open vax day martedì 22 giugno in piazza Magnago

(ANSA) - BOLZANO, 17 GIU - Martedì 22 giugno, il tendone di Piazza Magnago si trasformerà da stazione per i test rapidi in vero e proprio centro per le vaccinazioni. Dalle ore 8 alle 13.15 e dalle ore 14 alle 17, sarà possibile effettuare nella struttura la vaccinazione contro il Covid-19. Questa opportunità è aperta a tutti i cittadini, non solo ai dipendenti provinciali. La partecipazione dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale e scolastica a questa giornata di vaccinazione pur essendo volontaria, è fortemente consigliata.

Nel corso dell'Open Vax day verrà somministrato il vaccino Moderna alla presenza di personale medico ed infermieristico dell'Azienda sanitaria. La seconda dose sarà somministrata nella mattinata di giovedì 27 luglio 2021 presso il Centro vaccinale della Fiera di Bolzano. Per le persone over 60 è inoltre disponibile anche il vaccino monodose Johnson & Johnson.

La stazione per i test antigenici installata in Piazza Magnago a Bolzano chiuderà i battenti venerdì 18 giugno. Domani, dalle ore 7.30 alle 13.30, la struttura sarà quindi aperta per l'ultima volta per consentire alla popolazione di sottoporsi al test nasale rapido gratuito. (ANSA).