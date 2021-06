Energia: Kompatscher incontra i vertici di Terna

(ANSA) - BOLZANO, 17 GIU - Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha incontrato questa mattina a Roma i vertici di Terna. Con la delegazione del gruppo che gestisce la rete di trasmissione italiana ad alta tensione, guidata dall'amministratore delegato Stefano Donnarumma, il presidente Kompatscher ha trattato alcune delle questioni riguardanti i numerosi e importanti progetti portati avanti da Terna, in stretta collaborazione con le istituzioni locali, sul territorio altoatesino con l'obiettivo di garantire una sempre maggiore efficienza del servizio di trasmissione dell'energia anche in vista delle Olimpiadi invernali 2026.

"La cooperazione avviata negli ultimi anni per quanto riguarda il riassetto delle linee sta dando ottimi risultati - ha sottolineato il governatore - e la volontà comune è quella di proseguire lungo questa strada". Donnarumma ha sottolineato che "negli ultimi anni, in sinergia con la Provincia di Bolzano, abbiamo intrapreso con successo percorsi di progettazione partecipata con i territori finalizzati ad individuare le migliori soluzioni nel pieno rispetto dell'ambiente".

Durante l'incontro è stato fatto il punto della situazione sullo stato di avanzamento del grande piano di riassetto della rete ad alta tensione in Val d'Isarco, che prevede la demolizione di 260 km di elettrodotti e 900 sostegni elettrici tra Bolzano, Renon, Chiusa, Barbiano, Ponte Gardena, Bressanone e Fortezza. (ANSA).