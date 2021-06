Cooperative trentine di produzione lavoro, fatturato -8,3%

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - Presentato il bilancio aggregato delle 136 cooperative di lavoro e servizi attive in Trentino, che garantiscono lavoro a 7.065 persone (+2,3% rispetto al 2019), il 78% delle quali inserite a tempo indeterminato.

Il commercio e logistica trainano il comparto dei servizi, che segna una sostanziale tenuta. In aggregato, il valore della produzione ammonta a 400 milioni di euro (+6,5%). Soffrono le cooperative di produzione lavoro, dove il dato del fatturato si ferma a 282 milioni (-8,3%) a causa delle difficoltà dovute alle limitazioni legate alla pandemia, soprattutto nella ristorazione, turismo, organizzazione eventi e fiere. Se si escludono le tre cooperative con maggiore impatto negativo, il giro d'affari registra una sostanziale tenuta (+0,9%).

I dati del 2020 sono emersi nel tradizionale convegno delle cooperative aderenti alla Federazione trentina della cooperazione.

"La mission delle cooperative di produzione lavoro è emersa fortemente anche nella fase critica della pandemia - ha detto Germano Preghenella, vicepresidente della Federazione in rappresentanza delle cooperative di lavoro e servizi - cioè quella di dare buon lavoro alle persone. L'andamento è stato nel complesso di tenuta. Le realtà che hanno sofferto non avevano alternative di mercato e si sono difese grazie al buon patrimonio e al grande impegno di soci, amministratori e dipendenti". "Questo settore avrà un ruolo strategico primario anche nell'affrontare la fase di ripresa che si sta avviando - ha aggiunto il presidente della Cooperazione trentina Roberto Simoni - perché la crisi economica e finanziaria provocata dalla pandemia farà affiorare nuove povertà e nuovi bisogni, specie in tema di inserimento lavorativo". (ANSA).