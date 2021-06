Covid: Provincia Trento,ancora 24.000 over 60 senza vaccino

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - In Trentino, fra gli over 60, ci sono ancora 24.000 persone senza dose di vaccino anti covid. Lo rende noto la Provincia e l'Azienda sanitaria che chiedono a comuni e comunità di valle un aiuto per aumentare la copertura vaccinale.

A livello provinciale la copertura vaccinale per ora è al 95% per gli over 80, all'86% per la fascia 70-79 anni, al 79% per la fascia 60-69, al 69% per la fascia 50-59 anni, ha comunicato il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria provinciale, Antonio Ferro. "Sono percentuali buone - ha sottolineato - ma serve uno sforzo casa per casa perché la quota di non vaccinati non diventi un serbatoio formidabile per il virus in ottobre. Prima riusciremo a vaccinare chi non è vaccinato, prima metteremo in sicurezza la nostra popolazione anziana e il sistema ospedaliero". (ANSA).