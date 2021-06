Atletica: iniziative Gdf ai Campionati italiani a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - Si è tenuta oggi a Trento, presso il Comando regionale della Guardia di finanza, la presentazione delle iniziative organizzate dalle Fiamme Gialle nel corso dei Campionati Italiani in programma a Rovereto dal 25 al 27 giugno, per celebrare i cento anni di attività agonistica dell'atletica leggera gialloverde.

Sin dalla vigilia dell'evento e per tutta la sua durata, verranno allestite alcune vetrine del centro di Rovereto, messe a disposizione grazie alla collaborazione con l'Apt e l'Unione commercio locali, che saranno "brandizzate" Fiamme Gialle con poster, abbigliamento, attrezzi sportivi. Sabato 26, allo stadio Quercia, sarà presente uno stand realizzato in collaborazione con Poste italiane, presso cui sarà possibile, per tutti gli spettatori, acquistare alcune cartoline speciali con il francobollo emesso il 29 maggio per celebrare il Centenario, con un annullo filatelico dedicato all'evento.

Domenica mattina, presso il Comune, saranno premiati, quali atleti delle Fiamme Gialle che nel corso della loro carriera hanno vinto più titoli italiani all'aperto, in campo femminile Simona La Mantia ed Elisa Rigaudo (7 volte campionesse italiane) e per il settore maschile Nicola Vizzoni (vincitore di 14 titoli). In tale occasione un riconoscimento sarà consegnato a Mariano Scartezzini, uno dei migliori specialisti al mondo dei 3.000 m. siepi a cavallo degli anni '70 e '80. In occasione della premiazione dei 1500 m. maschili, al vincitore della gara verrà consegnato un premio speciale in memoria di Cosimo "Mimmo" Caliandro, campione europeo Juniores dei 1500 ed assoluto dei 3000 m. indoor tragicamente scomparso dieci anni fa in un incidente stradale. Lunedì mattina, a gare concluse, una rappresentativa della squadra gialloverde tornerà a far visita, come già accaduto in occasione dei campionati italiani del 2014, ai ragazzi della cooperativa sociale Iter. (ANSA).