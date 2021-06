Turismo: l'Alto Adige punta su viaggi sostenibili

(ANSA) - BOLZANO, 15 GIU - "La raggiungibilità sostenibile è una priorità fondamentale per tutto l'Alto Adige". Lo afferma il direttore generale di Idm, Erwin Hinteregger.

Mentre il settore turistico altoatesino si prepara ad accogliere nuovamente i vacanzieri, Idm Alto Adige conta sul fatto che, quest'anno, essi raggiungano il territorio in maniera più sostenibile. Insieme ai partner Trenitalia, Db-Öbb e Db Italia, vengono così proposte alcune iniziative per rendere più appetibili agli ospiti i viaggi in treno.

A partire da luglio, l'Alto Adige sarà presente come destinazione sul nuovo portale di viaggi estivi della Deutsche Bahn, su cui verranno presentate destinazioni selezionate in tutta Europa. Da oggi, invece, partirà l'offerta di Trenitalia "L'estate in Alto Adige è green", con sconti speciali per chi viaggia in treno.

"Grazie a diversi studi, sappiamo che i vacanzieri sono disposti a lasciare a casa le loro auto, se ci sono alternative convenienti con offerte a basso costo. Tali alternative esistono soprattutto per le vacanze in Alto Adige, che è facilmente raggiungibile in treno sia da nord che da sud e che sul territorio ha già un'eccellente rete di mobilità pubblica", osserva Wolfgang Töchterle, direttore del dipartimento marketing di Idm.

"Per completare il viaggio in maniera sostenibile, l'Alto Adige offre il servizio dell''ultimo miglio', con cui l'ospite può comodamente raggiungere dalla stazione il proprio alloggio - spiega ancora Töchterle - Quello che dobbiamo ancora ottimizzare in modo significativo, tuttavia, è la semplicità nella prenotazione. Il biglietto del treno e la navetta per l'hotel devono essere prenotabili come pacchetto, con un semplice clic.

Ci stiamo confrontando con le compagnie ferroviarie ed inoltre il Marketplace Alto Adige di Idm, che a breve entrerà nella fase di implementazione, offrirà ottime opportunità". (ANSA).