(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - Dopo due anni di pausa, torna il Trento Summer Festival organizzato dall'agenzia Showtime e da Radio Italia Anni 60. Per la sesta edizione sono previsti tre concerti in piazza Duomo con Francesco De Gregori (venerdì 30 luglio), Annalisa (sabato 31 luglio) e Jethro Tull (domenica 1 agosto). Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.

La rassegna, ideata da Roland Barbacovi e Alessandro Raffaelli, è sostenta dall'assessorato al Turismo della Provincia di Trento, dal Comune di Trento , dall'Apt Trento - Monte Bondone e Valle dei Laghi, da Trentino Marketing, da Cassa di Trento, Itas Mutua e dal Centro Santa Chiara.

Prevendita dei biglietti dal 16 giugno, alle ore 10, a Trento: Radio Dolomiti - Apt - Promoevent; in Alto Adige: tutte le librerie Athesia. Internet: www.ticketone.it (ANSA).