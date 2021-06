Dao, nel 2020 fatturato di 290 milioni di euro (+17%)

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - Nel 2020 Il fatturato della società cooperativa Dao ha superato i 290 milioni di euro con un incremento superiore al 17%. Il fatturato del Gruppo ha raggiunto i 320 milioni di euro circa. La stima di fatturato della rete associata supera i 500 milioni di euro. L'utile supera i 15 milioni, di cui 2,5 attribuibili alla capogruppo Dao al netto dei premi/ristorni/contributi ai soci, con incremento di circa 1,5 mln di euro.

Il livello raggiunto dai premi/ristorni/incentivi agli associati, liquidi ed immediatamente disponibili per le aziende associate hanno raggiunto i 22,6 milioni di euro, con un incremento di oltre 3 milioni sul 2020 (+15%).

I dati sono contenuti nel bilancio 2020 approvato dai soci.

"Nella crescita di Dao il legame col territorio è, e diverrà sempre più, un elemento imprescindibile come la sostenibilità.

Sostenibilità intesa in senso molto ampio di un ecosistema in cui tutti gli interlocutori debbano dare il loro contributo e ricevere il loro giusto e costante ritorno", ha detto il presidente di Dao, Ezio Gobbi. (ANSA).