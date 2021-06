Dal Consiglio bandiere trentine per i 33 rifugi della Sat

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder, ha consegnato alla presidente della Sat, Anna Facchini, 33 bandiere trentine per i 33 rifugi della Sat.

"Un omaggio che il Consiglio ha voluto fare alla storica associazione trentina per rafforzare l'identità della nostra terra, per permettere al vessillo con l'aquila di San Venceslao di garrire con orgoglio al vento delle montagne trentine sui pennoni dei rifugi della Sat", ha detto Kaswalder. "In effetti - ha affermato Facchini - tanti escursionisti ci chiedono perché nei nostri rifugi non c'è la bandiera trentina. Quindi, l'iniziativa del presidente del Consiglio ci fa particolare piacere". (ANSA).