Euregio: Fugatti, in 10 anni cooperazione rafforzata

(ANSA) - TRENTO, 14 GIU - "Dopo 10 anni di vita dell'Euregio, possiamo constatare come la cooperazione tra i tre territori si sia rafforzata. Molti sono i progetti concreti che sono stati attuati e che vanno nella direzione di far sentire l'Euregio più vicino ai cittadini". Lo afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel decennale della firma a Castel Thun dell'atto costitutivo dell'Euregio Trentino, Tirolo e Alto Adige.

"Ritengo che lo strumento del Gect abbia dimostrato in questo decennio la sua utilità e che vada ulteriormente rafforzato per poter coinvolgere ancora di più le istituzioni e le popolazioni del Tirolo, dell'Alto Adige e del Trentino", aggiunge Fugatti.

