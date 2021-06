Covid: nessun decesso e appena un caso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - L'azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore non ha registrato nessun decesso e appena un nuovo caso di covid, anche se - come spesso accade di lunedì - il numero di tamponi effettuati è molto basso: 184 pcr e 1980 antigenici.

L'anno scolastico si conclude in Alto Adige con quasi 800 mila tamponcini fai da te effettuati, per l'esattezza 794035, dei quali 275 sono stati confermati positivi con il pcr. Sale invece leggermente da 13 a 15 il numero dei pazienti nei normali reparti ospedalieri, mentre è fermo a due il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Gli altoatesini in quarantena sono 705 e i nuovi guariti 19. (ANSA).