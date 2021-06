Covid: 25.000 dosi per vaccinazioni 18-39 anni

(ANSA) - TRENTO, 14 GIU - Sono 25.000 le prime dosi di vaccino Pfizer o Moderna destinate alle persone nella fascia d'età 18-39 anni per cui saranno aperte le prenotazioni alle 23 di oggi in Trentino. Lo ha reso noto in conferenza stampa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, precisando che le prenotazioni saranno valide fino al 10 luglio e che se arriveranno altri vaccini verranno aperti altri slot.

Fugatti ha aggiunto che è stata una scelta nelle ultime settimane quella di non vaccinare gli under 40 con AstraZeneca e che in questa fase non ci sono problemi con il doppio vaccino.

