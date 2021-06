Lo smartworking sui pascoli di Alta Badia

(ANSA) - BOLZANO, 12 GIU - Sono stati riaperti gli impianti di risalita di Movimënt di Alta Badia, che resteranno in funzione fino al 26 settembre, iniziando ad accogliere le famiglie e gli sportivi per l'estate. "Grande attenzione è stata riservata alla sicurezza, aspetto principale in questo particolare momento", come viene sottolineato. Offerte per famiglie, escursionisti e appassionati della biciclettta.

Un ufficio temporaneo nel cuore delle Dolomiti. Movimënt ha riaperto quest'estate anche le sue due postazioni per lo smartworking a Piz La Ila e in zona Bioch, in posizioni panoramiche e tranquille. Le prese di corrente sfruttano l'energia dei pannelli fotovoltaici. Una volta richiuso il computer portatile, lo si può lasciare in appositi armadietti e andare a "ricaricarsi" sui prati, sui sentieri, immergendosi nella natura.

Quest'anno, tra l'altro, tutte le tipologie di tessere - tra le altre la Movimënt Daily Card, l'Alta Badia Summer e la Dolomiti Super Summer - saranno acquistabili online (www.dolomitisupersummer.com/shop), in modalità contactless. Una procedura resa più semplice dai lettori QrCode installati presso tutti gli impianti di risalita dell'Alta Badia, che leggeranno le tessere direttamente da telefonino e dai pickup box allestiti in vari punti strategici e che daranno la possibilità di ritirare le tessere pluri-giornaliere 24 ore su 24. Le cabinovie e seggiovie saranno sanificate giornalmente dal personale addetto. (ANSA).