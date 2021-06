Alto Adige: Schützen illuminano tralicci di rosso

(ANSA) - BOLZANO, 12 GIU - Per ricordare il 60/o anniversario della 'Notte dei fuochi', gli Schützen la scorsa notte hanno illuminato di rosso alcuni tralicci in tutto l'Alto Adige. La notte tra l'11 e il 12 giugno del 1961 il movimento irredentista sudtirolese Bas fece esplodere 37 tralicci. Con questa iniziativa, si legge in una nota, gli Schützen intendono "esprimere la gratitudine per quegli uomini e quelle donne che hanno fatto grandi sacrifici per la nostra libertà".

"Gran parte del benessere odierno è stato reso possibile anche grazie alla Notte dei fuochi e agli eventi che seguirono", prosegue la nota. Il colore rosso "ricorda la violenza della polizia che nostro popolo dovette subire e che causò morti e feriti e per la quale l'Italia non si è mai scusata", affermano gli Schützen. "L'illuminazione silenziosa" rappresenta comunque il "dibattito democratico" e "l'impegno pacifico per libertà e indipendenza", conclude la nota. (ANSA).