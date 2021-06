Vaccino: Fugatti, al via prenotazioni 20.000 dosi per tutti

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - "Da lunedì prossimo, in tarda serata, sarà possibile prenotare le vaccinazioni contro il covid per tutte le fasce d'età; metteremo a disposizione circa 20.000 prime dosi di Pfizer e Moderna". Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

"Quando avremo a disposizione altre dosi, proseguiremo con le iscrizioni per le persone sotto i 40 anni", ha aggiunto Fugatti precisando che in Trentino non sono state fatte vaccinazioni di massa con AstraZeneca per i giovani, come è successo in altre regioni. "Anche per questo motivo abbiamo numeri diversi rispetto ad altre regioni", ha detto.

Sempre riguardo alla campagna vaccinale, Fugatti ha precisato che in Trentino si è sempre lavorato sulla base dei vaccini presenti "e non abbiamo seguito il criterio nazionale. Comunque la campagna è stata costruita con rigore e buona organizzazione".

Riguardo alla situazione pandemica, Fugatti ha sottolineato che l'incidenza settimanale è sotto 50, quindi "salvo sorprese, il monitoraggio di domani dovrebbe classificare il Trentino come zona banca". (ANSA).