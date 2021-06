Furgone in fiamme a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 10 GIU - I vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano sono intervenuti alle 14 in Viale Europa a Bolzano per un incendio di autovettura. Un furgone aziendale aveva preso fuoco e l'incendio aveva involto completamente la vettura. Le fiamme sono state prontamente domate dalla squadra intervenuta. Non ci sono state persone coinvolte o ferite nell'accaduto.

Sul posto sono anche intervenuti i vigili urbani. (ANSA).