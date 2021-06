Apss Trento, dosi di richiamo vaccino diverse dalla prima

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - In Trentino, nella giornata dell'8 giugno, è stata riscontrata la somministrazione di sette dosi di richiamo con un vaccino diverso da quello utilizzato per la prima dose. Altre quattro persone hanno ricevuto come prima dose un vaccino diverso da quello previsto per la loro fascia d'età/categoria. Lo rende noto l'Azienda provinciale per i servizi sanitari precisando che il caso è stato prontamente individuato grazie ai protocolli di controllo utilizzati dalle strutture vaccinali.

Nello specifico a queste 11 persone è stato somministrato il vaccino Vaxzevria (ex AstraZeneca) anziché il vaccino Moderna.

"Il caso di martedì - precisa l'Azienda sanitaria, riguarda un'unica seduta vaccinale, a fronte di oltre 330.000 mila vaccinazioni somministrate. Si è provveduto immediatamente a richiamare le persone coinvolte per verificare eventuali effetti collaterali e per predisporre un controllo anticorpale propedeutico ad un'eventuale ulteriore richiamo". (ANSA).