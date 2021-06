Università Trento, da settembre lezioni in presenza al 100%

(ANSA) - TRENTO, 09 GIU - Da settembre le lezioni e le altre attività dell'Università di Trento si svolgeranno in presenza al 100% di nuovo nelle aule e negli altri spazi dell'ateneo. Lo hanno deciso il Senato accademico e la Consulta dei direttori.

Il ritorno in presenza - sottolinea l'Università - sarà in sicurezza sia per gli studenti sia per il territorio che li accoglierà. Prevista per le prossime settimane la definizione delle misure di sicurezza che potranno prevedere anche test salivari. Intanto da giugno UniTrento ha riaperto oltre 350 posti studio a Trento città e in collina e a Rovereto.

"Questa decisione presa all'unanimità dalle varie componenti accademiche è un segnale di fiducia e di grande voglia di ripartire, ma è anche un richiamo alla responsabilità collettiva", ha commentato il rettore Flavio Deflorian. "Nostra innanzitutto - ha aggiunto - nella definizione di adeguate misure di sicurezza, ma anche degli studenti e delle studentesse, del corpo accademico e del personale amministrativo e tecnico che dal prossimo anno torneranno a vivere gli spazi dell'Ateneo finalmente in presenza. La pandemia ci ha abituato a essere accorti: non dubito che affronteremo questa sfida con impegno e attenzione anche nel rispetto della comunità trentina che accoglie l'università". (ANSA).