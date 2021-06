Film su Ilaria Capua tra progetti Trentino Film Commission

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Sono 13 i progetti approvati dalla Trentino Film Commission nella prima call 2021. Tra questi, due lungometraggi tratti da libri di successo: 'Io, trafficante di virus' diretto da Costanza Quatriglio e prodotto da Picomedia srl, ispirato all'omonimo romanzo di Ilaria Capua, che racconta la storia della virologa di fama mondiale, e 'Nina dei lupi', diretto da Antonio Pisu e prodotto da Genoma Films srl, ispirato al libro di Alessandro Bertante finalista al Premio Strega 2011.

In programma i ritorni di Renzo Carbonera, che sceglie nuovamente il Trentino per il suo secondo lungometraggio dal titolo 'Takeaway', prodotto da 39 Films srl e 'Din Don 3 e 4', tv movie per Italia 1 diretto da Paolo Geremei e prodotto da Sunshine Production srl. Spazio ai più piccoli con due progetti del regista Sergio Manfio e prodotti da Gruppo Alcuni srl: 'Mini Cuccioli - Avventure nel Trentino' e 'Avventura al MUSE', una produzione educational tra live action e cartoon.

I registi Gianfilippo Pedote e Giliano Carli gireranno in Trentino il film che racconta la storia del soldato ungherese, Peter Pan, deceduto in guerra nel 1918, dal titolo 'L'isola che non c'è. La vera storia di Peter Pan', prodotto da Jolefilm srl.

Tra i progetti di produzioni locali torna la serie prodotta da GiUMa Produzioni e diretta da Mario Barberi, dedicata al lavoro dei boscaioli nelle aree colpite dalla tempesta Vaia del 2018, 'Undercut - L'oro di legno' IV stagione; il lungometraggio del regista trentino Sebastiano Luca Insinga e prodotto da Jump Cut srl, 'My funny quarantine', e infine il documentario dal titolo 'Il mio amico Massimo', diretto da Alessandro Bencivenga e prodotto da Screen Studio srl, che ripercorre la vita del grande Massimo Troisi.

Completano l'elenco tre documentari: 'Il canto del respiro' di Simona Canonica e prodotto da Redibis Film srl, 'Simonino e l'invenzione del colpevole' diretto da Luca Criscenti e prodotto da Land Comunicazioni srl e 'Ateneo del Trentino' di Dario Baldi prodotto da Frog N Roll. (ANSA).