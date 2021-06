Covid: seconda dose Astrazeneca per Reinhold Messner

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - Reinhold Messner ha ricevuto all'hub di Bolzano la seconda dose Astrazeneca. Il suo 'compagno di cordata' alla Fiera è stato il sindaco del capoluogo altoatesino Renzo Caramaschi. I due si sono scambiati alcune parole, oltre a complimentarsi con tutto il personale e gli operatori impegnati nel polo vaccinale della Fiera per un servizio che "funziona in maniera rapida, professionale e funzionale".

Caramaschi ha voluto nuovamente lanciare un appello alla cittadinanza a procedere il più celermente possibile con la vaccinazione prenotando l'appuntamento con il vaccino, secondo quanto indicato dall'Asl. "La vaccinazione serve per mantenersi in salute e poter tornare il prima possibile ad una piena normalità. I bolzanini - ha aggiunto Caramaschi - stanno rispondendo bene, con percentuali di adesione che sono più alte rispetto al resto del territorio provinciale. Se vogliamo procedere e progredire, dobbiamo vaccinarci. Ci servirà a riprenderci quella normalità che per oltre un anno ci è stata sequestrata e negata". Dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino il sindaco è tornato al lavoro in municipio ed ha quindi partecipato in serata al Consiglio comunale. (ANSA).